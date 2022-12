Drame de Vaulx-en-Velin : quelles sont les règles de sécurité incendie dans les immeubles ?

Avant la construction du bâtiment, le dispositif de sécurité prévu doit être validé par les pompiers, sans quoi le permis de construire n'est pas délivré. Dans les immeubles dont la demande de permis de construire date d'après le 5 mars 1986, les plans des sous-sols et rez-de-chaussée sont affichés dans les halls d'entrée et près des escaliers et ascenseurs. Ces plans doivent mentionner les consignes de sécurité à respecter en cas d'incendie.

Quant à l'entretien de ces équipements, une fois l'immeuble habité, il doit être réalisé chaque année. Selon la loi, "les équipements mis en place doivent faire l'objet de vérification au minimum tous les ans. Par ailleurs, les plans et consignes de sécurité en cas d'incendie doivent être affichés dans certains immeubles", est-il précisé sur le site service-public.fr.