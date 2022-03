Drame familial à Montreux : la piste du suicide collectif privilégiée

Après cinq jours d'enquête, les indices pointent tous dans la même direction : celle d'un suicide collectif. Les trois adultes et les deux enfants ont sauté les uns après les autres, dans un intervalle de cinq minutes. Un escabeau a été retrouvé sur le balcon. Et à l'intérieur de l'appartement, on retrouve un très grand stock de nourritures qui occupait plusieurs pièces.