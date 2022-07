Drogue : le trafic passe aussi par les petits ports

Certains douaniers sont spécialement formés à la plongée pour inspecter les coques des navires. Cette fois-ci, leur cible est un cargo venu de l'Angleterre. Ils le suivent depuis des jours et trouvent son itinéraire suspect, notamment une pause inexpliquée de plusieurs heures en mer. Les recherches sur le navire n'ont en tout cas rien donné. Mais à six mètres de profondeur, un travail beaucoup plus complexe les attend. Ils doivent scruter dans les eaux troubles chacun des 120 mètres de coques.