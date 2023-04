ENQUÊTE - La Meuse gangrénée par le trafic d'héroïne

À peine 250 km sépare Maastricht de Verdun. Les trafiquants achètent la drogue là-bas, puis la livrent illégalement la France en traversant la Belgique. Et justement à la frontière belge, les gendarmes réalisent presque quotidiennement des contrôles. Ce jour-là, les militaires ne trouveront aucune drogue. Mais depuis quatre ans, près de 15 kg d'héroïne ont déjà été saisis par les gendarmes de la Meuse pour une valeur de 220.000 euros.

La lutte contre l'héroïne est d'autant plus difficile que le trafic se fait dans l'ombre. À Verdun, dans les quartiers connus pour être les principaux points de deal, les trafiquants sont invisibles. Il n'y a pas de guetteurs en bas des tours, comme dans les cités des grandes métropoles. Les dealers se cachent dans des appartements du centre-ville appelés "bendo". Un homme nous explique ce terme. Il dit être habitué de ces lieux. "C'est une adresse où on va chercher de la 'came et de la coke'. Il y en a un peu partout", explique-t-il. Bien souvent, ces points de vente sont les appartements des toxicomanes eux-mêmes sous l'emprise des trafiquants.

Sur les trois dernières années, une centaine de ces points de vente ont été identifiés. Plus de 30 trafics de stupéfiants démantelés et 123 personnes interpellées dans le département de la Meuse.