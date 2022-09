Drogues : les trafiquants ne reculent devant rien pour vendre

Il y a deux semaines, un sachet de cannabis imitant un paquet de céréales est retrouvé près d'une aire de jeu de Compiègne. Par chance, aucun enfant n'a été intoxiqué. Mais pourquoi les dealers investissent-ils dans ces emballages ? L'objectif est marketing, attirer un public plus jeune et surtout masquer le caractère illégal et dangereux de ces stupéfiants. Des pratiques dénoncées par un spécialiste des addictions. "On est dans un commerce à ciel ouvert...C'est pétillant, ça s'expose à tous. Donc ça diminue la peur l'illégalité", déclare William Lowenstein.