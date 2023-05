Drones : peut-on refuser d'être filmé par la police ?

Conformément à l'article 110 de la loi informatique et libertés, "le droit d'opposition ne s'applique pas", précise le décret. Selon Sonia Cissé, avocate associée en innovation, technologie & télécom/droit de l'internet, au sein du cabinet Linklaters, citée par BFMTV, il est "impossible" pour les citoyens "de s'opposer à la captation d'images, car le droit à l'image n'est pas considéré comme un droit humain absolu" et que cela "reviendrait à vider ces technologies de surveillance de leurs sens".

Toutefois, il est possible d'exercer un droit "d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données" selon les articles 105 et 106 de la loi informatique et libertés, précise le décret, et ce, dans le délai maximal de sept jours au-delà duquel les images sont effacées. Par ailleurs, les drones ne peuvent pas capter des images de l'intérieur des domiciles et, "lorsque l'interruption de l'enregistrement n'a pu avoir lieu", ces images sont supprimées dans un délai de 48 heures, assure le décret.