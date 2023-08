VIDÉO - Le trafic ferroviaire suspendu entre la France et l'Italie jusqu'à mercredi au moins après un éboulement

L'A43 est fermée à la circulation entre les bretelles n°29 et n°30, soit entre Saint-Michel-de-Maurienne et Le Freney, sur une vingtaine de kilomètres, et pour une durée indéterminée : "le temps de dégager les débris qui se sont déposés sur l’autoroute à la suite de cet éboulement", a précisé la préfecture. La RD 1006, plus directement touchée que l'autoroute, est également coupée. Le tunnel de Fréjus est fermé à la circulation pour les véhicules excédant 3,5 tonnes.

Le trafic ferroviaire a été interrompu jusqu'à nouvel ordre entre la France et l'Italie. "Aucune circulation ferroviaire ne sera possible entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane a minima jusqu’au mercredi 30 août inclus", annonce la SNCF. "Tous les trains internationaux TGV et TrenItalia sont supprimés jusqu'à mercredi 30 août a minima. Aucun train, ni car TER, ne circulera entre St Jean de Maurienne et Modane jusqu'au 30 août également", précise la compagnie ferroviaire.