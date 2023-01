VIDÉO - Des stations de ski attaquées par des écologistes radicaux

Même mode opératoire dans la station des Gets (Haute-Savoie) la nuit de Noël. Des câbles ont été sectionnés et l’inscription "pas de ski sans neige" a été taguée. "On a l’habitude d’être dans le dialogue et dans la présentation, dans l’explication avec nos contempteurs, mais pas dans la dégradation parce que là, c’est la fin du dialogue", affirme Benjamin Mugnier, directeur commercial et marketing des remontées mécaniques des Gets.

Sur le canon à neige, il y a aussi le logo d’Extinction Rebellion, présenté comme un mouvement de désobéissance civile. Nous avons contacté l’un de ses membres en Haute-Savoie. Il nie toute implication dans ces actes de vandalisme. "Ce n'est pas du tout notre mode opératoire. On est solidaires avec ces autres formes d’actions, ces autres militants clandestins qui s’occupent à désarmer les infrastructures écocides, même si on n’a strictement rien à voir là-dedans", affirme Hector.