Effondrement à Lille : les questions auxquelles l'enquête devra répondre

Ce lundi matin, le périmètre de sécurité est encore totalement bouclé. Sur place, à l'endroit de l'effondrement des deux immeubles qui a fait un mort dans la nuit de vendredi à samedi, rien n'a bougé, le temps de l'enquête. Le quartier de Pierre Mauroy est groggy. Marion habite un immeuble juste en face de ceux qui se sont effondrés. Elle se dit que cela aurait pu être elle : " C'est juste en face, le sol est le même. Et ça nous arrive de voir des petites fissures chez nous aussi".

Dans un salon de coiffure un peu plus loin, l'électricité a été coupée une partie du week-end. Les lieux ont pu rouvrir ce lundi matin mais Marilou, la coiffeuse, est inquiète. "On a peur que ça bouge à force, d'autant plus que Lille est dans un marécage, c'est hyper humide. Je pense qu'une expertise devra être faite très rapidement", estime la jeune femme.