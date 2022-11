Effondrement à Lille : l'enquête se poursuit, les riverains inquiets

Ils ont une autre crainte. Leur activité est à l'arrêt dans une période importante pour leur chiffre d'affaires. Comme leurs magasins ne sont pas endommagés, les assurances ne prendraient pas en charge les pertes. "Ça joue sur le moral, moi, j'entends plein de commerçants qui me disent que si on ne peut pas ouvrir normalement, en tout cas pour la fin d'année, on va fermer. On entend beaucoup ce discours, et ça fait peur", explique le gérant d'une boutique.

Hier, une quarantaine d'entre eux a été reçue par la maire de Lille, qui leur promet son soutien. "Là, on est en train de regarder avec la préfecture si on a des moyens d'indemniser les pertes d'exploitation. Autrement, j'en appellerai au gouvernement effectivement pour demander qu'on puisse avoir des aides", développe Martine Aubry. En attendant, l'enquête est en cours. Elle devra déterminer pourquoi les deux immeubles se sont effondrés.