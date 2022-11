Effondrement à Lille : un homme de 45 ans retrouvé dans les décombres

En plein cœur de Lille, à quelques kilomètres seulement de la Grand'Place, des tonnes de gravats et un trou béant. Au compte-gouttes, les habitants des immeubles voisins viennent récupérer des affaires dans leurs appartements. Ce dimanche soir, ils ne savent toujours pas quand ils pourront rentrer chez eux. "Depuis hier, on appelle. Là, on a redemandé aux policiers qui nous ont accompagné chez nous. Ils ne savent pas non plus. Ils doivent vérifier si tout va bien et si notre immeuble ne risque pas de s'effondrer", explique une habitante du quartier.

Une quinzaine d'immeubles ont été évacués. L'un des occupants a des doutes sur la solidité des bâtiments. "Ce sont des logements qui sont vétustes, qui sont vieux, qui n'ont pas été entretenus. On aimerait bien être sûr, après un évènement comme ça, qu'il n'y a pas de problème plus profond de structure. On n'a pas envie que ça nous arrive à nous. Cela fait plusieurs fois qu'on remonte le problème justement à nos propriétaires qui ne font pas grand chose. Dans mon cas, je ne suis pas sûr de rester dans cet immeuble", affirme un autre habitant.