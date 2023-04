VIDÉO - Immeubles effondrés à Marseille : les premières victimes identifiées

Quatre des six corps extraits de l'effondrement d'un immeuble à Marseille dimanche ont désormais été identifiés, un homme de 74 ans et sa femme du même âge, ainsi que deux femmes de 65 et 88 ans, a annoncé la procureure de Marseille mardi. Les cellules d'identification ont réussi à établir des correspondances avec quatre corps extraits des décombres du 17 rue de Tivoli grâce à des éléments ADN, capillaires et dentaires. "Les familles ont été informées", a précisé la procureure Dominique Laurens lors d'une conférence de presse.

Ces personnes sont Nicole Gacon, 65 ans, qui vivait dans l'appartement en rez-de-jardin à cheval entre le 15 et le 17 de la rue; Antionietta Alaimo, épouse Vaccaro, 88 ans, habitante au premier étage; et enfin Jacques Praxy et Anne-Marie Praxy née Genovesi, son épouse, dans le duplex du 3e étage, a indiqué la magistrate.