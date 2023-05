VIDÉO - Effondrement d'un balcon dans le XIIIᵉ arrondissement : "J'ai entendu le mur craquer"

"Vers 20h, j'étais dans mon canapé et j'ai entendu le mur craquer, un gros boum", nous raconte un voisin du couple. "Les gens, la dalle de béton, et l'entourage en métal, sont passés par la fenêtre". Plusieurs habitants ont dû attendre dehors la nuit dernière, le temps que la police sécurise les lieux. Une voisine du 3ᵉ étage, rencontrée par notre équipe, s'inquiétait alors de devoir rentrer chez elle. "Le balcon du 4ᵉ est fissuré, et va tomber sûrement sur le mien", explique-t-elle, "j'ai peur d'être réveillée encore par un bruit comme ça, c'était vraiment choquant".