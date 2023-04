Effondrement d'un immeuble à Marseille : comment expliquer ce drame ?

À chaque fois, la même cause : une fuite de gaz. Quand il est mélangé avec de l'oxygène dans un milieu clos, le gaz naturel atteint très rapidement ce qu’on appelle le seuil d’explosivité. Allumer une cigarette ou activer un interrupteur, la moindre étincelle peut provoquer une explosion. "C'est généralement une action humaine" qui est à l'origine d'une fuite de gaz, explique dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article Francis Coma, porte-parole de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

"Ce sont soit des travaux sur la voie publique, soit des travaux dans l'immeuble qui vont générer une micro-fuite de gaz", précise le porte-parole qui rappelle "qu'à partir du moment où on sent une odeur de gaz, on ne cherche pas à comprendre, on prend sa famille et on évacue". Dans de plus rares cas, la vétusté des installations peut aussi entraîner des fuites. Un rapport datant de 2020 pointait notamment des problèmes de surveillance du réseau de distribution de gaz en France.