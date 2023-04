Effondrement d'un immeuble à Marseille : quand les sinistrés de la rue de Tivoli pourront rentrer chez eux ?

Ils étaient des dizaines dans l’attente mardi après-midi. Casqués, accompagnés par les marins-pompiers et la police, ils accèdent chacun à leur tour à leur logement pour quelques minutes seulement. "On nous a dit que ça pouvait durer une à deux semaines voire plus car il faut voir si l'immeuble est susceptible de s'effondrer ou pas. Ils veulent analyser la situation, les dégâts pour mettre le moins de personnes en danger", nous explique Leila, qui vit dans le périmètre immédiat de l'explosion, dans la vidéo en tête de cet article.

Pour les habitants des immeubles les plus proches de la déflagration, il est impossible de rentrer, même pour récupérer quelques affaires. En effet, les bâtiments sont trop fragiles. Patrick, par exemple, est logé dans une chambre d'hôtel payée par la mairie, tout le temps qu'il faudra. "Le peu qu'on a vu dans l'affolement, il n'y a plus de vitres, la porte d'entrée qui ne ferme plus et il me semble avoir vu une grosse fissure sur l'un des murs", explique-t-il.