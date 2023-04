VIDÉO - Effondrement d'un immeuble à Marseille : ce que l'on sait après le drame

En parallèle des opérations de secours, qui devraient s'étendre sur la durée, les enquêteurs s'activent sur place pour déterminer les causes du sinistre. "Les premiers éléments font état d'une explosion suivie de l'effondrement de l'immeuble ayant entraîné dans sa chute une partie des immeubles adjacents du 15 et du 19 de la même rue", a annoncé dans un communiqué le parquet de Marseille, qui a ouvert une enquête pour "blessures involontaires". "Il y a de fortes suspicions qu'une explosion ait provoqué l'effondrement, mais il faut rester très prudent sur les causes à ce stade", avait indiqué plus tôt à l'AFP le préfet de la région des Bouches-du-Rhône, Christophe Mirmand, précisant que le gaz pourrait être "une option possible".

Alors que plusieurs riverains ont fait état de fortes odeurs suspectes de gaz, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas voulu préjuger du résultat des investigations. "On ne peut pas savoir aujourd'hui ce qui a provoqué cette très grande déflagration", a-t-il affirmé. "La police judiciaire de Marseille est saisie et fera l'intégralité de la vérité sur ces faits."