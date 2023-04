Effondrement rue de Tivoli : "C'est à croire que Marseille a un mauvais sort avec les immeubles"

Ce lundi, les marins-pompiers poursuivaient leur "bataille contre le temps", même si l'espoir de trouver des survivants s'amenuise peu à peu face à la réalité. Lundi matin, un troisième puis un quatrième corps ont été découverts dans les décombres après les deux extraits dans la nuit. Aucune indication n'a été donnée sur l'identité de ces quatre victimes. Seule bonne nouvelle ce matin : la personne envisagée disparue dans un immeuble voisin s'est "manifestée auprès de ses proches", a annoncé le parquet.

L'enquête, elle, se poursuit pour déterminer les causes de l'explosion, une fuite de gaz faisant partie des pistes, selon les autorités. "La déflagration a été ressentie partout dans la ville et encore plus ici dans le quartier du Camas, où l'impact a été considérable", a précisé lundi Yannick Ohanessian, adjoint au maire à la Sécurité : "Ça a été d'une violence inouïe, et à ce titre cela a fait bouger potentiellement les bâtiments adjacents, donc il faut être vigilants".