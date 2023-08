VIDÉO - "Elle a sauté par la fenêtre" : le cauchemar des résidents du gîte de Wintzenheim touché par un incendie

"Elle a ouvert la porte et s'est rendu compte qu'il y avait du feu. Elle est remontée au premier étage, elle a hésité à aller chercher son téléphone, son doudou et sa carte", raconte Denis Renaud, président de l'association AEIM, qui prend en charge des personnes en situation de handicap intellectuel. "Finalement, elle a sauté par la fenêtre et elle a été réceptionnée par un autre résident qui lui était déjà sorti à ce moment-là", poursuit-il.