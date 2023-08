VIDÉO - "Elle a trébuché et elle est tombée" : des témoins racontent l'incendie de l'Île-Saint-Denis

Juste avant l’intervention des pompiers, une famille tente de s’échapper par la fenêtre. Un voisin a assisté à la scène. “Le garçon a réussi à manœuvrer et puis il ne restait que la fille qui, elle, a enjambé la barrière de sécurité et qui a malheureusement trébuché et qui est tombée. Ça glace le sang, surtout quand on apprend après que la fille avait treize ans. C’est tragique, c’est malheureux”, témoigne-t-il encore sous le choc.