VIDÉO - "Elle avait de la lumière, ça se reflétait sur son visage" : les proches de Sihem racontent la jeune femme

Ils se sont retrouvés dans un foyer, à quelques rues du domicile familial pour remercier les amis, mais aussi les inconnus qui les ont soutenus. Il y a de la colère rentrée, à propos du meurtrier de Sihem, que la famille préfère ne pas évoquer. "On pourrait écrire des livres sur sa méchanceté", explique Azzedine, "mais ce n’est pas le but : nous, qui on aime, c’est Sihem, de qui on veut parler, c’est Sihem".