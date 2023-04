VIDÉO - "Elle est vivante et en bonne santé" : Chloé retrouvée, tout son village soulagé

Pendant ce temps, d'autres enquêteurs travaillaient dans l'ombre. Ils ont interrogé la famille et les proches, et ont ainsi découvert l'existence d'un ex-petit ami. La vidéosurveillance de la commune a révélé que la voiture de ce dernier était présente sur les lieux aux aurores. Cette piste a permis aux enquêteurs de tracer les téléphones portables appartenant aux deux jeunes gens, et de les géolocaliser dans un camping de la Marne. Chloé et son ami ont été entendus par les gendarmes, qui n'ont à ce stade rien à reprocher à ces deux jeunes adultes.