"Ils voulaient nous tuer" : à Mayotte, des bandes armées terrorisent les habitants

La députée de Mayotte Estelle Youssouffa (Liot) a lancé mardi un "cri de détresse" sur le "cycle de vendetta", de "barbarie et de terreur" sur l'île dans "l'indifférence générale" à Paris, a-t-elle accusé. De son côté, le député Mansour Kamardine a estimé que l'archipel "bascule dans la guerre civile" et demandé au gouvernement de "franchir un saut quantitatif et qualitatif en matière de lutte contre l’insécurité".

Sur place, les forces de l’ordre ont de plus en plus de mal à contenir ces émeutes. Une unité du Raid d'une dizaine de membres a été envoyée en renfort ce mardi. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin a déclaré ce même jour devant l'Assemblée que le gouvernement prévoyait un "renforcement très important des moyens de la justice" à Mayotte, mais aussi des "moyens militaires" sur place lors de l'élaboration de la loi de programmation militaire. En visite en août sur l'île, il s'était déjà engagé à envoyer sur place des renforts de gendarmerie d'ici à l'été prochain.