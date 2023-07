REPORTAGE - "Ça ne s'est pas apaisé" : deux semaines après les violences, retour dans les rues de Nanterre

La colère et l'impuissance n'ont, elles, pas disparu de la petite ville francilienne. Les multiples tags qui tapissent les murs en attestent. Aujourd'hui, les habitants se sentent désemparés. "Il n'y a plus de respect pour la police, il n'y a plus de respect pour rien du tout", se désole un père de famille, qui s'exprime sous couvert d'anonymat. "Il y a un gros manquement, déjà, par rapport à l'éducation. Les enfants, ils n'ont rien. Tout ce qu'ils ont, c'est de se regrouper. Il faut qu'on leur trouve des solutions, il faut que l'on essaye de les insérer", appelle-t-il encore, tentant de mettre des mots sur le désarroi des jeunes, qui ont largement participé aux violences urbaines au début du mois.