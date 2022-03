Voiture de luxe, yacht, montre suisse... Que deviennent les biens saisis pour le compte de l’État ?

Une fois saisis, ces biens sont gérés depuis Paris par un organisme discret : l'Agrasc. Cette agence, créée en 2010 et qui dépend des ministères de la Justice et du Budget, affiche un compte bancaire bien garni, plus d'un milliard d'euros. Une quarantaine de personnes - magistrats, policiers, agents des impôts - traitent 1700 dossiers par mois, et notamment des affaires de proxénétisme et de corruption.

Le plus souvent, l'État revend immédiatement les objets en question. Parfois, le suspect est même encore présumé innocent. Cela permet de préserver les intérêts publics et de tirer toujours le meilleur prix, via les enchères notamment. Seuls les biens immobiliers échappent à la vente avant jugement. "La plupart du temps, ce sont des voitures, des bateaux, bijoux... Un véhicule lambda vaudra peut-être 10.000 euros au moment de la saisie, mais si on attend 2,3,4 ou 5 ans, le bien va se déprécier dans le temps", expose la magistrate Élodie Malassis. "Ça ne préjuge en rien de la culpabilité de la personne. D'ailleurs, on restitue souvent le prix des biens perçus à certains individus, finalement relaxés", ajoute-t-elle.

Parfois, un proche du mis en cause peut acheter aux enchères l'un des biens appartenant à ce dernier. Ce processus est tout à fait légal. "Les ventes aux enchères sont ouvertes au public et faites avec concurrence. Donc, même si l'acquéreur est proche du condamné, il a été mis en concurrence avec plusieurs autres personnes. Si c'est lui qui remporte la mise "don't act", le bien doit lui revenir", confirme Elodie Malassis.