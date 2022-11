VIDÉO - Emprisonnés en Turquie : l'incroyable histoire de touristes français pris pour des djihadistes

Pour leurs enfants de 2 et 4 ans, c’est une épreuve. "Le petit ne voulait plus manger. On voyait bien, quand on lui mettait sa couche, qu’il n’avait même plus de ventre. Ça ne tenait plus", raconte Davina. La famille passe trois jours sans comprendre. Les interrogatoires sont interminables, quand un mot va tout faire basculer : "'Terrorisme', qu’ils répètent à trois reprises", se souvient la jeune maman. À ce moment, elle se souvient avoir dit à son mari "que ce n’était pas bon du tout".