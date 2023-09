VIDÉO - En 2023, une hausse inquiétante des règlements de comptes à Marseille

Un cordon de sécurité et une dépouille au sol, ces images se sont répétées cette année 2023 à Marseille. Il y a eu 44 victimes liées au trafic de drogue depuis début 2023, du jamais vu. Les victimes sont toutes très jeunes, 25 ans en moyenne. Trois d'entre elles n'étaient pas ciblées, n'ayant aucun lien avec le trafic de stupéfiants. Les 41 autres étaient déjà connues de la police. "On a la petite main du trafic, on a parfois des chefs de réseau et malheureusement cette année, des victimes qui n'ont rien à voir avec le trafic de stupéfiants", nous explique Rudy Manna, porte-parole Sud du syndicat Alliance police nationale.