En immersion avec la police municipale des Sables-d'Olonne

Mais ce jour-là, une alerte a fait basculer la nuit de l’équipage. Il y a eu un accident de véhicule et un scooter au milieu d’une chaussée. Les policiers ne savaient pas encore et les témoins n'ont pas vu que le conducteur du scooter, âgé de 20 ans, était blessé et était dans une fosse. Une intervention rare pour des policiers municipaux, mais à laquelle ils doivent être prêts à réagir tout au long de l’année.