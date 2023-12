VIDÉO - En intervention avec la police des animaux

Cette année, il y a eu une vraie prise de conscience sur la question des violences faites aux animaux. Les policiers en école sont désormais formés, et des équipes spécialisées interviennent sur dénonciation ou quand il y a une suspicion de mauvais traitement.

Sébastien n'est pas que policier, il est aussi référent animal. Dans sa pochette, quatre suspicions de maltraitance dénoncées par des voisins ou des passants. Il faut intervenir vite pour un chiot de cinq mois avec un maître agressif. Sébastien connaît les lieux, il s'est déjà rendu sur place pour enquêter. Le propriétaire est absent, et sa compagne peine à répondre aux questions des enquêteurs. Pourquoi la patte de ce jeune chien est-elle tordue ? La réponse est hésitante, voire confuse. Les propriétaires sont convoqués au commissariat dans deux jours. "Il n'est pas maigre, il est nourri correctement et il a le poil qui est bien comme il faut. Par contre, il a quand même cette blessure au niveau de la patte, elle est bien tordue", nous explique Sébastien Richard, gardien de la paix et référent animal. Les maîtres devront fournir un certificat du vétérinaire pour prouver que la blessure constatée sur l'animal n'est pas de leur fait.

Deuxième intervention, une dénonciation anonyme. D'abord sur ses gardes, le propriétaire les laisse entrer. Aucun signe de maltraitance, mais il faut aller plus loin, contrôler le suivi vétérinaire du chien. Tout est en règle. Aucun délit n'a été constaté, les policiers repartent soulagés.

Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, comme avec ce chien percuté et abandonné par son propriétaire, ou cette vingtaine de chatons enfermés dans de minuscules cages dans une maison (des images que vous pouvez voir dans la vidéo en tête de cet article).

Tous les policiers seront désormais formés à la lutte contre la maltraitance animale. Il s'agit d'une formation de 9 heures, en plus de leur cursus de policier. Une vétérinaire leur apprend ensuite à reconnaître toutes les infractions. 4000 d'entre eux devront suivre cette formation.