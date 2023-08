Enfant tué à Nîmes : 100 policiers de la CRS 8 en renfort pour sécuriser la ville

Unité spéciale, la CRS 8 avait été créée en 2021 pour intervenir en cas de troubles grave à l’ordre public et de violences urbaines. Elle est disponible 24h/24 et 7j/7, et peut être déployée en 15 minutes dans un rayon de 300 kilomètres.

Combien de temps ces policiers, spécialement formés, vont-ils rester à Nîmes ? "Le temps qu'il faudra", assurent les autorités, parmi lesquelles le préfet du Gard Jérôme Bonet interrogé lundi à ce sujet à l'occasion d'une conférence de presse.