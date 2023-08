VIDÉO - Enfant de 10 ans tué à Nîmes : le ras-le-bol des habitants du quartier Pissevin, gangréné par le trafic de drogue

S'il s'est installé il y a seulement deux ans, Mohammed confie déjà son souhait de déménager. "On voit du trafic de drogue toute la journée, on entend des tirs, le bruit des kalachnikovs", déplore-t-il dans la vidéo en tête de cet article. Les points de deal sont installés au cœur même du quartier, au vu et au su de tous. Les riverains ne connaissent pas le répit ; les violences se produisent de jour comme de nuit dans cette cité sinistrée, où la médiathèque a été fermée pour les protéger et où la plupart des commerces ont baissé le rideau.