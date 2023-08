VIDÉO - Enfant tué par balles à Nîmes : les images de la fusillade

Des dizaines de tirs. En pleine rue. Lundi 21 août au soir, vers 23h30, un enfant de 10 ans a été tué par balles lors d'une fusillade dans le quartier de Pissevin à Nîmes. Selon les premiers éléments de l'enquête ouverte pour "assassinat en bande organisée", le garçon se trouvait à l'arrière du véhicule touché par des tirs.

Sur des images filmées par les habitants du quartier lundi soir, et visibles dans la vidéo de TF1 en tête de cet article, on peut entendre distinctement plusieurs dizaines de coups de feu, dont certains en rafales. On aperçoit également la silhouette d'un homme. Celui-ci porte ce qui semble être une arme longue et se déplace à pied dans la cité. Dans le même temps, plusieurs véhicules circulent sur les voies sillonnant dans le quartier. La Renault Mégane des victimes, elle, est garée sur un parking à quelques mètres de la route.

Lors d'une conférence de presse, organisée mardi matin, la procureure de Nîmes Cécile Gensac a indiqué que l'enfant et les autres personnes visées par cette fusillade étaient des victimes collatérales. La famille de l'enfant de 10 ans "n'est absolument associée d'aucune façon" au trafic de drogues, a-t-elle ajouté.