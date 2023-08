VIDÉO - Enfant tué dans une fusillade à Nîmes : "Un quartier gangréné par le trafic de stupéfiants"

Ce quartier de Pissevin est le même où un homme de 39 ans avait été abattu en janvier, déjà dans une fusillade sur fond de trafic de stupéfiants. Selon des chiffres de l'ancien procureur de Nîmes, Eric Maurel, une quinzaine de règlements de comptes avaient fait huit morts à Nîmes en 2020 et trois en 2021, la plupart dans les quartiers de Pissevin, du Chemin Bas et du Mas de Mingue, trois secteurs périphériques de Nîmes constitués de barres d'immeubles et de tours.