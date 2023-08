VIDÉO - Enfant tué à Nîmes : "D'un seul coup, ça a tiré, on a vu tout le monde courir", les habitants sous le choc

Réveil difficile ce mardi dans le quartier de Pissevin, à Nîmes. Un enfant de 10 ans a été tué lundi soir, victime d'un tir d'arme à feu, alors qu'il se trouvait, aux côtés d'un garçon de 7 ans, à bord de la voiture de son oncle. Vers 22h, ils rentraient d'une soirée en famille au restaurant quand le véhicule a été pris pour cible par quatre hommes cagoulés, qui ont ouvert le feu.

Alors que l'enfant, touché dans le dos, a succombé à ses blessures peu après les faits, l'émotion étreint les riverains ce mardi. "Il est mort quand même. Là, on ne parle pas d'un blessé, on parle d'un petit, mort. Je pense à la maman. C'est dur", confie l'une d'entre elle. "Franchement, c'est malheureux. Un gamin qui se fait tuer comme ça… Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible", se désole un autre.