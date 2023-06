Enfants attaqués au couteau à Annecy : "J'ai agi par instinct", assure Henri, surnommé "héros au sac à dos"

"Quand j'ai vu que c'était une véritable agression au couteau, j'ai débranché le cerveau et j'ai agi par instinct", a-t-il détaillé, expliquant qu'il s'était ensuite rué "sur l'attaquant pour limiter les dégâts et secourir les enfants". "Il y avait une véritable rage de pas laisser l'assaillant faire", a-t-il encore décrit, reconnaissant malgré tout "avoir eu peur pour [sa] vie". Selon le jeune homme de 24 ans, l'assaillant visait "délibérément" les enfants.

Se remémorant l'altercation avec l'agresseur, Henri confie avoir "eu l'impression d'un homme complètement fou, habité par quelque chose de très mauvais". Le jeune homme, qui était à Annecy pour une étape d'un tour des cathédrales de France, s'est par ailleurs expliqué sur son action et son sac à dos qui lui a valu son surnom. "J'ai agi avec ce que j'avais sous la main, donc mon gros sac à dos de vingt kilos sur le dos, mon autre de six à la main", a-t-il indiqué, "j'ai essayé d'agir, on ne réfléchit pas dans ces moments-là".