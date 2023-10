VIDÉO - "50 fois plus de chances de gagner" : comment des escrocs pillent des casinos... avec un smartphone

Dans les années 90, les machines fonctionnaient avec des rouleaux, actionnés par un levier. Désormais, elles sont dotées d’un algorithme. Les voleurs ont profité d’une faille dans l’algorithme d’un modèle de machine à sous. À l’aide d’un simple smartphone et d’une application frauduleuse, ils sont parvenus à augmenter la fréquence des gains. "Ils arrivent à rentrer dans le logiciel de la machine et modifier les aléas qu'il y a dans l'appareil. Si vous arrivez à rentrer dans cette machine, et qu'en l'occurence, l'aléa n'est plus de un sur cent, mais de cinquante sur cent... Même si ça se joue sur 24h, si vous restez deux heures, vous avez 50 fois plus de chances de gagner que la première fois", explique maître Christophe Dielis, avocat spécialisé dans le domaine du droit des jeux de hasard à Bruxelles (Belgique).