VIDÉO - Enlèvement violent filmé à Villeparisis : les habitants sous le choc

Pour le moment, il est impossible de savoir s’il s’agit d’un règlement de compte. Les forces de l’ordre ont rapidement perdu la trace des agresseurs. Le maire de la commune de 27.000 habitants n’avait jamais eu affaire à une telle agression dans sa ville. "Le secteur en lui-même est particulièrement calme. Il n’a pas une image dégradée en termes de faits de délinquance. Mais là, ça dépasse largement les faits de délinquance. La violence est bien plus grave et bien plus choquante pour nous tous", déclare Frédéric Bouche (PS).