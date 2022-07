ENQUÊTE - Mortiers d’artifice utilisés comme des armes : les dessous du trafic

Les mortiers d’artifice sont devenus le cauchemar des habitants de certains quartiers. Les tirs sont détournés de leur usage festif, le plus souvent pour attaquer les forces de l’ordre. Pourtant, depuis Noël dernier, la loi s’est durcie. Dans sa petite boutique parisienne de feux d’artifice ainsi, Christian Gacon doit désormais réclamer aux clients leur carte d’identité. Il doit aussi signaler à la police tout achat jugé suspect. "Moi, de toute façon, je ne vends pas quand je vois qu’il y a une trop grande quantité qui est demandée. Quand je vois que ce n’est pas un professionnel, je ne vends pas. Si on a un doute, on doit prévenir les autorités", explique-t-il.

Le commerçant a même pris une mesure radicale : il ne vend plus le moindre mortier depuis que ces chandelles d’artifice sont utilisées dans le seul but de gravement blesser. "Ça peut aller jusqu’à la mort. Ça part vite et puis c’est puissant. C’est comparable à une balle", affirme-t-il, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.