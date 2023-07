ENQUÊTE - Chevaux mutilés : histoire d'une psychose collective... et d'un grand mensonge

L'actualité est calme, et le journal décide de mettre cette histoire à la Une. À l'époque, quelques cas de chevaux mutilés ont déjà été dénombrés, mais le témoignage de Pauline est l'un des premiers à faire le tour des médias. "Je ne dors plus, et je n'ai qu'une envie, c'est de retrouver, excusez-moi l'expression, l'enfoiré qui a fait ça", déclare-t-elle devant la caméra de France 3 Normandie. Pauline crée alors un groupe Facebook, "Justice pour nos chevaux", pour recenser les attaques et mettre les propriétaires qui s'estiment victimes en contact. Très vite, les réseaux sociaux s'emballent et les témoignages s'accumulent dans les médias. Devant une caméra, un propriétaire montre par exemple la blessure suturée de sa jument, victime, selon lui, d'un coup de serpette.