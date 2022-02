Enquête : comment lutter contre les vols dans les églises ?

Impensable il y a encore dix ans, la vidéoprotection entre dans les églises. Pour les prêtres, c'est un équilibre délicat qui consiste à sécuriser sans troubler la sérénité du lieu de culte. Avec d'un côté le vandalisme et de l'autre les pillages, en 2021, quatorze églises de la région ont été cambriolées. Dans notre pays, le nombre de vols est en baisse, mais ces bâtiments restent vulnérables et peu surveillés. Jusqu'à 200 objets disparaissent chaque année et finissent parfois sur le marché international de l'art.Pour remonter la piste de ces calices ou de ces croix, la police judiciaire enquête sur Internet.