ENQUÊTE - "Dès qu'on est arrivés, on a souffert" : des vendangeurs hébergés dans des conditions "indignes" en Champagne

Ces hommes ont été embauchés par une entreprise de prestataire. Patrick Acker, le maire de ce petit village, a été alerté de la situation la semaine dernière, par des riverains. "Je ne pensais pas qu'ils allaient mettre des camps comme ça. Et puis accueillir des gens dans de telles conditions. Recevoir des gens comme ça dans un milieu comme celui du champagne, je trouve que c'est indigne et c'est vraiment trop triste. On n'y pense même pas", déplore-t-il. Il y a une semaine, un arrêté préfectoral a ordonné la fermeture de cet hébergement.

TF1 a retrouvé certains de ces travailleurs. Parmi eux, Segou et Abel, originaires du Mali. C'est en région parisienne, là où ils vivent, qu'ils disent avoir été approchés pour ce travail de vendangeur. "Ils sont venus nous recruter à Paris. Tout le monde s'est retrouvé porte de la Chapelle. Ils ont commandé un camion et un car pour nous emmener là. Dès qu'on est arrivé, on a souffert, on n'a pas mangé, on a été mal accueilli, on a mal dormi, on ne s'est pas lavé. Ils ont profité de notre situation pour nous faire tout ça", racontent-ils. Et de poursuivre : "Là-bas, dans la vigne, quand on coupait le raisin, il y avait un chauffeur qui était là pour filmer les gens. Il nous disait qu'on n'avait pas le droit de se lever".