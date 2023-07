ENQUÊTE - Faux taxis, bonneteau et vendeurs à la sauvette : comment déjouer les pièges tendus par les escrocs à Paris ?

Autre piège particulièrement répandu dans la capitale française, et notamment aux abords de ses sites les plus touristiques comme la tour Eiffel, le Louvre ou Notre-Dame de Paris : les marchés pour touristes à ciel ouvert où tout se paie en cash. Des vendeurs à la sauvette qui vendent leurs articles bien plus chers que dans les commerces de souvenirs. Par exemple : 20 euros pour une photo avec des ballons rouge ou pour une tour Eiffel en plastique. Un commerce florissant et pourtant illégal. Au moindre sifflement, les vendeurs à la sauvette prennent la fuite, entraînant les gendarmes dans un jeu du chat et de la souris sans fin.

