ENQUÊTE - Femme retrouvée aux Buttes-Chaumont : "Sept à Huit" revient sur les dessous de l'affaire

Et pourtant, mardi 31 janvier, son mari Youcef évoque sa disparition sur les réseaux sociaux, avant de se rendre dans un commissariat quelques jours plus tard pour déposer une main courante. Il déclare : "je n'ai pas de nouvelles de mon épouse. Elle fait des braderies donc rentre tard le soir et se lève tôt le matin, mais là, elle n'est pas rentrée. Son téléphone est éteint ; il n'y a aucune raison qui aurait pu faire qu'elle parte". Une enquête est ouverte. Son mari soutient par ailleurs qu'il a appelé sa femme sans relâche, contacté les hôpitaux, et qu'il s'est déplacé à Paris pour la chercher. Mais cet acharnement à la retrouver ne convainc pas sa belle-famille. Haïdar, le cousin, soulève des incohérences dans les propos de Youcef le jour où son épouse s'est volatilisée. "Il a déclaré à la police l'avoir appelé à plusieurs reprises alors qu'à nous, il nous dit qu'il s'était endormi à 21 h et qu'il ne savait pas si elle était rentrée ou pas, donc mon père a eu des soupçons dès le début, depuis le premier jour qu'il l'avait appelé", admet-il.

Mohamed, le père d'Haïdar, est l'oncle d'Assia. Quand il apprend sa disparition, ce retraité contacte le mari et prend des notes de leur conversation. Il le questionne sur le jour de la disparition et s'étonne qu'il ait mis quatre jours à alerter les autorités. "Je ne l'ai pas laissé tranquille. Je l'ai appelé le matin, l'après-midi et le soir. Je lui ai dit : 'raconte-moi'. Il m'a répondu : 'je suis rentré le soir, je me suis endormi'. Et la maman ? 'La maman, elle n'est pas rentrée'. Tu t'es levé le matin, tu l'as trouvé ? 'Non, je l'ai pas trouvé. Je lui ai dit : 'Et la nuit d'avant, et celle d'avant, qu'est-ce tu as fait pendant ces jours-là ?' Il s'est tu. Ses enfants réclamaient leur maman et lui, il leur a raconté une histoire. Il leur a dit : 'elle est chez une collègue malade, elle est en train de l'aider, elle va venir'", détaille-t-il, soulignant que tout le long, Youcef est "déstabilisé".