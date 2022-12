Enquête - Guerre des territoires à Marseille : comment les policiers luttent contre le trafic de drogue

Cet empire, les policiers le combattent au quotidien. Le point de vente est bien indiqué après avoir passé les barricades de fortune, mises en place par les guetteurs. À l'intérieur d’un immeuble, il se trouve au milieu d'une cage d’escalier.

"La barricade du réseau qui neutralise complètement l'accès par l'escalier, donc si un jour l'ascenseur est en panne, les gens sont cloitrés chez eux, ils ne peuvent plus descendre", constate sur les lieux, Sébastien Lautard, commissaire général à la Division Nord de Marseille.

Chaque jour, les forces de l'ordre reviennent déranger les trafiquants dans ce qu'ils appellent leur “business”. Dans une cité, cela a payé. L'année dernière, les policiers ont fait stopper le deuxième point de vente. Il n'en reste plus qu'un et c'est une petite victoire. L'objectif des policiers et d'épuiser "les trafiquants de stupéfiants", de sorte qu'ils soient emprisonnés et que cela réduise les effectifs de leur réseau.