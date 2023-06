VIDÉO - La délicate mission des enquêteurs après l'explosion d'un immeuble à Paris

Les policiers n'excluent encore aucun scénario, qu'il soit accidentel ou criminel. Christophe Salade est enseignant en architecture intérieure à la Paris American Academy. D'après lui, l'école de mode n'était pas raccordée au gaz. "On est chauffés à l'électricité, on a des systèmes de refroidissement. Donc en été, on tourne le bouton, c'est de l'air conditionné. On tourne le bouton, c'est du chauffage. Il n'y a rien de plus simple, c'est ça qui est très très étonnant", explique le professeur.

C'est un travail de fourmi qui s'engage. Les enquêteurs et les experts ont désormais deux objectifs. D'abord, retracer le parcours de toutes les canalisations de la rue, pour repérer une éventuelle fuite. Ensuite, mettre la main sur les compteurs de gaz des immeubles voisins, pour savoir si un débit anormal a été enregistré. "On sait que incendie et explosion sont fortement connectés. Est-ce que l'incendie est la cause de l'explosion, ou est-ce que l'explosion est la cause de l'incendie ? Et c'est un travail assez titanesque pour lequel il faut aller chercher chacun des détails. Tout détail est très important, et peut permettre de comprendre les phénomènes qui ont été mis en jeu", précise Daniel Joyeux, expert de justice incendies et explosions.