Fondus, retaillés... que deviennent les bijoux de luxe après les braquages ?

Régulièrement, en plein jour et en centre-ville, de braqueurs s'emparent de bijoux, de diamants, avant de disparaître en quelques instants. Que devient ensuite ce butin ? TF1 vous dévoile les dessous de ce circuit parallèle, où la loi du silence est reine.

Clients et employés séquestrés, fusils mitrailleurs pour les tenir en joue... Les braqueurs ne reculent devant rien, même dans des quartiers ultra-sécurisés. Trois millions d'euros de butin pour le casse de l'enseigne Chanel à Paris, six millions d'euros pour l'attaque du joaillier Bulgari, dix millions d'euros de préjudice pour le braquage de la boutique Piaget, rue de la Paix... Mais que deviennent ensuite les bijoux volés ?

Pour les membres du grand banditisme, qui savent que les enquêteurs vont se lancer immédiatement à leurs trousses, la priorité est de revendre leur précieuse marchandise avant qu'elle ne soit retrouvée, à prix cassé, généralement 5% à 10% du tarif affiché en boutique. L'ancien braqueur et auteur du livre "Pourchassés", Fabrice Rose, évoque cette urgence à écouler les bijoux en passant par un bon receleur. "A 23h, je n'ai plus de bijou, il me les a pris, il me les a payés et je suis payé le soir-même", explique, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, celui qui a passé 25 ans de sa vie sous les verrous pour des casses de bijouteries commis dans les années 90, insistant sur "ce poids de 'qu'est-ce qu'on fait des bijoux ?'".

La refonte

D'après Alexandre Janot, joaillier à Paris depuis plus de trente ans, l'or ou l'argent des bijoux est immédiatement fondu. Objectif numéro un : faire disparaitre les poinçons du fabriquant , gravés sur le métal et presque invisibles à l'œil nu. "Un bijou n'est reconnaissable que parce qu'il a des gravures à l'intérieur de la bague qui permet de l'identifier, s'il n'y a rien du tout, difficile de l'identifier", explique-t-il.

La retaille

Objectif numéro deux : faire en sorte grâce à des tailleurs de pierres véreux que les diamants de grande valeur ne soient à leur tour plus identifiables. "On grave au laser un numéro qui est le numéro du rapport gemmologique sur le feuilletis qui est la partie la plus importante, mais aussi la partie la plus fine, donc un receleur pourra enlever le numéro en mettant un coup de facette, de taille, de poli et à ce moment le numéro ne sera plus sur la pierre", poursuit le spécialiste.

Eric, un ancien diamantaire, un temps mêlé a ce business occulte, a accepté de raconter anonymement comment une pierre volée peut facilement être maquillée. "Il faut avoir l'habitude de travailler avec ces gens-là, tout le monde ferme les yeux, c'est des milieux où les gens ne parlent pas, les choses ne sont pas dites", souligne-t-il en référence au circuit parallèle de revente du bijou volé, une entreprise parfaitement rodée où chacun joue un rôle avec un dénominateur commun : la loi du silence. "On demande qu'ils nous mettent un coup de disqueuse très légèrement, (la pierre) va garder la même couleur, la même pureté, mais elle va changer au niveau du poids et la taille", poursuit-il.

La revente

Retaillée et méconnaissable, la pierre précieuse est ensuite déposée dans un laboratoire officiel, dont elle va sortir avec un nouveau certificat, une sorte de carte d'identité, pour être finalement revendue en boutique en toute légalité.

Dans leurs enquêtes, les policiers finissent souvent leur traque au même endroit : Anvers, en Belgique, la capitale européenne du diamant et la destination favorite du grand banditisme français. Pour dissuader les voyous d'opérer, le quartier des diamantaires est truffé de caméras de surveillance et une unité spéciale de la police locale y est installée. Ses membres collaborent avec des enquêteurs du monde entier.