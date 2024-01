ENQUÊTE - Le Vaucluse, la nouvelle plaque tournante du trafic de drogue

La France est l'un des pays d'Europe les plus touchés par le trafic de drogue. La région d'Avignon, située à un carrefour stratégique, est devenu un point de passage particulièrement surveillé. Une équipe de TF1 a mené l'enquête.

Lors d'un contrôle à la sortie d’un péage du Vaucluse ce jour-là, un véhicule suspect de type camionnette blanche en provenance d’Espagne, repéré plus tôt par des gendarmes postés sur le bord de l’autoroute, fait l’objet d’une fouille avec un chien renifleur de stupéfiants. "Il a marqué sur une valise. On l’a fouillée, mais a priori, on n’aurait rien trouvé. On a passé les personnes au fichier, mais ils ne sont pas connus. Donc, ils vont repartir", explique le gendarme Boris, membre de l’escadron départemental de la sécurité routière du Vaucluse, dans la vidéo du 20H de TF1 ci-dessus.

Plusieurs fois par mois, les gendarmes de l’escadron de sécurité routière du Vaucluse occupent et surveillent cet axe routier à la recherche de stupéfiants. Pour cette opération anti-drogues, plus de vingt gendarmes sont mobilisés. "On côtoie les trafiquants ou des usagers au quotidien. Donc, on arrive à connaître leur comportement", explique face notre caméra l’adjudant Vanessa, du peloton d’autoroute d’Orange. "Si on part derrière un véhicule et qu’il accélère en refusant le contrôle, c’est qu’il y aura forcément quelque chose", poursuit-elle.

On a pu identifier plusieurs équipes qui avaient toutes un point commun, c'est-à-dire une implantation dans le Vaucluse Le colonel Christophe Berthelin, qui dirige la Section de recherche de Marseille-Paca.

Situé aux confins entre l’Espagne, l’Italie et l’Europe du Nord, le département du Vaucluse est désormais un point de passage central pour les trafiquants de drogue. En juin 2023, la section de recherche de Marseille a intercepté deux tonnes de cannabis dans un poids lourd. "Sur les grandes enquêtes qu’on a menées en 2023, on a pu identifier plusieurs équipes qui avaient toutes un point commun, c'est-à-dire une implantation dans le Vaucluse", explique le colonel Christophe Berthelin, qui dirige la Section de recherche de Marseille-Paca.

"C’est une zone de stockage, qui constitue une sorte de 'hub' sur lequel viennent se plugger des réseaux secondaires. Parce qu’on a aujourd’hui des trafiquants qui suivent une logique entrepreneuriale", poursuit-il. Une zone de stockage qui alimente les villes de Marseille, Nîmes ou encore l’Italie, mais aussi des zones plus reculées du département. "On sait que ces villes de moyenne importance sont des bases logistiques pour le trafiquant", souligne le Colonel Cédric Garance, commandant du groupement de gendarmerie du Vaucluse.

Depuis quelques mois, la commune de Sorgues, qui compte moins de 20.000 habitants, est devenue un point de vente important. Ce n’est un pas un hasard si les trafiquants ont investi cette petite cité au cœur d’un territoire rural. "Les caches sont nombreuses et il y a beaucoup de voies de circulation. C’est plus facile que dans le centre-ville d’une grande ville", explique un gendarme dans notre reportage. Au cours des derniers mois, les saisies de drogue dans ce type de localité se sont multipliées. Mais la lutte contre le trafic de drogue dans le Vaucluse est un combat de longue haleine.