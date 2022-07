Enquête sur l'incendie de Landiras : le principal suspect relâché

Le suspect placé en garde à vue dans l'enquête sur l'origine de l'incendie de Landiras (Gironde) est mis hors de cause. Ce Girondin de 39 ans, qui avait déjà été entendu pour des faits similaires et avait été suspecté de "destruction de forêt par substance incendiaire" dans une affaire finalement classée sans suite en 2014, a été remis en liberté dans la nuit de mardi à mercredi. Les analyses, expertises et témoignages l'ont mis hors de cause selon le parquet de Bordeaux, explique dans la vidéo en tête de cet article la journaliste de TF1 Léa Merlier, en duplex pour le JT de 13H devant la gendarmerie de Langon. C'est là où le suspect était entendu depuis lundi, avant d'être relâché ce mercredi vers 1h du matin, à l'abri des regards.