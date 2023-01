VIDÉO - 3-MMC : enquête sur la "cocaïne du pauvre" qui affole les stups

Pour le vérifier, nous contactons un trafiquant et lui passons commande. Il nous donne rendez-vous seulement une heure plus tard. Pour ne pas éveiller les soupçons, la transaction se fait dans sa voiture en roulant. Parmi toutes les drogues dures, ces sachets de 3-MMC font partie des meilleures ventes. "En top 1, il y a la C, la cocaïne, ensuite, il y a la 3-MMC. Je ne sais pas du tout d’où ça vient", affirme le dealer.

Cette personne n’est que le dernier maillon d’un réseau très organisé, composé de livreurs, de preneurs de commandes et de membres chargés d’acheminer la drogue depuis l’étranger. Notamment des Pays-Bas où, comme toutes les drogues de synthèse, la 3-MMC est fabriquée dans des laboratoires clandestins par des chimistes peu vertueux, recrutés et rémunérés par les dealers. Des centaines de structures illégales sont démantelées chaque année en Europe. Mais cela n’empêche pas cette drogue de se répandre comme une trainée de poudre.