VIDÉO - Arnaque à la carte prépayée : gare à ce piège qui se répand sur Internet

L'arnaque à la carte prépayée est de plus en plus répandue sur internet. Le principe est simple, vous achetez en toute bonne foi un ordinateur ou un téléphone d'occasion. Et pour être payé, le vendeur ne vous demande pas un virement ni de l'argent liquide, mais de recharger sa carte.

C'est un piège aussi rapide que redoutable. Pour s'en rendre compte, le JT de TF1 a répondu à une annonce banale postée sur Internet mettant en vente une console de jeux à 200 euros. La vendeuse est très réactive et exige un paiement étonnant : pour l'acheter, il faut régler en coupons prépayés et une simple photo lui suffit à récupérer l'argent. À peine reçue, elle disparaît et avec elle, l'espoir de recevoir ladite console.

Ce scénario bien ficelé est typique de ces arnaques en ligne, comme le montre Marion Roubaud, cyber-experte. "Déjà, on s'aperçoit que cette personne se dit malentendante. Or, ces escrocs se font souvent passer pour sourds pour éviter d'avoir un contact téléphonique. Ensuite, il y a ce caractère assez urgent, c'est dans l'heure qui suit qu'elle donne un rendez-vous", affirme-t-elle dans la vidéo en tête de cet article.

Un coup sur deux, c'est une arnaque. Lilian Carlassare, gérant d'un café-tabac à Carnoules (Var)

Tout est fait pour inciter à obéir vite, car ces coupons prépayés n'ont rien d'anodin. "Un coupon PCS, c'est en fait un moyen de transférer de l'argent à une tierce personne", explique Lilian Carlassare, gérant d'un café-tabac à Carnoules (Var). Dans son établissement, de plus en plus de clients viennent en acheter sous l'emprise d'escrocs. "C'est une grosse somme chez des clients qu'on n'a pas l'habitude de voir fréquemment. Pour ce type d'achat-là, je dirais qu'un coup sur deux, c'est une arnaque", assure-t-il.

Avec la carte prépayée, pas besoin de compte bancaire. Vous déposez l'argent dans un bureau de tabac, puis vous recevez un code secret qui permet de débloquer la somme à distance, depuis une carte rechargeable. Pratique, mais risqué : la transaction est intraçable et irréversible. Une aubaine pour les arnaqueurs. "Est-ce que vous connaissez la personne à qui vous allez donner cet argent-là ?", demande Lilian Carlassare à un client. "Du tout", lui répond-il. Ce manque de vigilance peut vite coûter cher. "On reçoit même des messages venant des sites comme quoi il faut se méfier des annonces. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur", admet le jeune homme en question.

Des plaintes en augmentation

Annie a failli en faire les frais sur une plateforme de vente d'occasion. Habituée, elle ne se méfie pas. Un utilisateur la contacte et lui exige de payer en coupons PCS. Il lui demande de verser six fois le prix, la menace même, si elle refuse. "Il vous met dans la peur. Vous paniquez. Vous ne savez plus ce que vous devez faire. Comment vous devez le faire", avance-t-elle. Malgré la pression, elle échappe à l'arnaque.

Cette méthode est bien connue du commissariat d'Aix-en-Provence où les plaintes pour ce type d'affaires augmentent. Derrière, se cachent des escrocs qui œuvrent bien souvent depuis l'étranger. "On s'aperçoit que très vite, les fonds partent sur des comptes à l'étranger. Donc la difficulté après, c'est pour obtenir des renseignements à l'étranger, c'est compliqué. On n'a pas réellement de traçabilité sur l'encaissement", pointe Joël Groisne, commissaire de police.

Pour ne pas tomber dans le piège, ne réglez jamais en coupons prépayés à un inconnu sur Internet. Encore mieux, privilégiez le paiement en main propre ou sur des sites sécurisés.