ENQUÊTE - Lotos de campagne : ces escroqueries qui peuvent rapporter gros

Comme on le sait, le loto, ça peut rapporter gros. Pour les joueurs, les gains sont le plus souvent des cartes-cadeaux à dépenser dans les supermarchés. Pour celles et ceux qui les organisent, Il faut payer la salle, l'animation, les jeux... mais s'il y a du monde, la caisse peut faire carton plein. Une manne financière qui, bien sûr, intéresse les escrocs les plus redoutables. Dernier exemple en date, en Charente-Maritime et en Charente, où deux complices ont organisé plus de 100 lotos entre juin 2021 et mai 2022, au profit de fausses associations. Les sommes étaient en réalité dépensées au casino ou pour payer des rencontres tarifées.

Selon Le Parisien, qui a révélé ces faits, les deux hommes ont été mis en examen au printemps pour escroquerie et opération de jeux d'argent et de hasard prohibés en bande organisée. Au total, les policiers estiment qu'au moins 410.000 euros ont été dérobés, voire peut-être 700.000 euros, les lotos ayant débuté probablement dès 2018. Et ce, toujours avec le même procédé : ils mettaient en place un jeu de société de type loto dans une commune, auquel s'inscrivaient souvent des personnes âgées devant payer pour participer.